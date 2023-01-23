Механизм «постоянных» кредитных каникул заработает в России в марте

Механизм кредитных каникул по потребительским займам на постоянной основе начнет действовать с марта 2023 года, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, законопроект уже рассмотрен в первом чтении. Крайний срок его принятия — февраль. Если это произойдет, поправки вступят в силу весной.

Принятие нововведений даст клиентам банков возможность оформить кредитные каникулы по потребзаймам до полугода при условии снижения их доходов более чем на 30% по сравнению со среднемесячным заработком за прошлый год. Правда, такую отсрочку заемщик может получить лишь единожды за время действия кредитного договора.

Кроме того, суммы займа должна соответствовать лимиту в 450 тыс. – 1,6 млн рублей (до тех пор, пока правительство не установит других значений).

Центробанк выступил с предложением сделать механизм кредитных каникул постоянно действующим и распространить его на все потребительские кредиты и займы, опираясь на предыдущий успешный опыт его применения, рассказали в регуляторе «Известиям».

Очень важно, когда у гражданина есть законодательно закрепленное право получить отсрочку платежа в случае болезни, потери работы или иных сложных жизненных ситуациях, подчеркнули в ЦБ. Хотя практика показывает, что и банки нередко идут навстречу заемщикам, добавили там.

По данным регулятора, за январь–ноябрь 2022 года доля необслуживаемых свыше 90 дней необеспеченных кредитов выросла с 7,7 до 8,8%. Кредитные каникулы — эффективный инструмент для физлиц, считают в ВТБ, ПСБ, «Зените», УБРиР и «Новикомбанке». Инструмент будет востребован среди заемщиков на фоне непростой экономической ситуации, считают эксперты.

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Отсрочная служба: механизм «постоянных» кредитных каникул заработает в марте