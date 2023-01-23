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Краснов заявил об усилении информационных атак на граждан РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В 2022 году Генеральная прокуратура направила в Роскомнадзор свыше 1,7 тыс. требований о внесудебном ограничении доступа к информации в интернете, мессенджерах и соцсетях. Об этом в интервью «Известиям» рассказал генеральный прокурор Игорь Краснов. Он уточнил: в 2021 году таких требований было направлено всего 650.

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«Количество распространяемых в интернете фейков растет, информационные атаки на население усиливаются. Мы отслеживаем и блокируем все спекулирующие на людских тревогах ресурсы, распространяющие недостоверную информацию», — сказал генпрокурор.

На основании указанных требований Роскомнадзор только в 2022 году заблокировал либо удалил публикации с более чем 190 тыс. интернет-страниц, в том числе распространявших недостоверную общественно значимую информацию об СВО (таких материалов было 125 тыс.).

Также в 2022 году по ст. 207.3 УК РФ о запрете распространения антироссийской пропаганды и заведомо ложной информации о ВС РФ зарегистрировано 187 преступлений. Расследованы и направлены в суд уголовные дела о 78 преступлениях в отношении 67 человек, добавил Игорь Краснов.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Игоря Краснова «Известиям»:

«Прокуратура всё больше делает акцент на своей правозащитной функции»

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