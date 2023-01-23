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Около 80 тыс. россиян посетили Мексику в 2022 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В период с января по ноябрь 2022 года Мексику воздушным транспортом посетило почти 80 тыс. граждан России. Об этом «Известиям» заявили в посольстве страны в Москве.

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Туризм для россиян в Мексике, помимо отсутствия прямого авиасообщения, сейчас осложняет миграционный кризис на границе с США. Многие используют ее для нелегального проникновения в Соединенные Штаты Америки. В этой ситуации отказ во въезде в последнее время получают и россияне. Об этом недавно сообщал заведующий консульским отделом посольства РФ в республике Андрей Трояновский.

Однако в посольстве Мексики в Москве сообщили «Известиям», что в 2022 году только небольшой процент от въезжающих граждан РФ получил отказ.

«У нас нет точной цифры, но это точно меньше 1% от общего числа. Посольству известно, что имели место случаи отказа гражданам России при въезде в Мексику. Однако это было связано не с гражданством, а с сомнениями, которые вызывали их ответы на вопросы пограничников о цели поездки», — подчеркнули в дипмиссии.

Также в посольстве сообщили, что в настоящее время власти Мексики продолжают консультации с компетентными органами по созданию безвизового режима с РФ.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Свои документы: Мексика хочет ввести безвиз для граждан России

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