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Прокуратура вынесла 7 тыс. предостережений с целью не допустить завышения цен

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая
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Более 7 тыс. предостережений о недопустимости ограничения ассортимента и объема востребованных товаров вынесла прокуратура участникам рынка в 2022 году. Об этом в интервью «Известиям» заявил генеральный прокурор Игорь Краснов.

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«Еще в марте прошлого года я дал прокурорам указание о надзорном сопровождении мер по поддержке экономики и социальной сферы. Прокуроры постоянно мониторят оборот социально значимой продукции и ценообразование на нее. Мы вынесли более 7 тыс. предостережений участникам рынка с целью не допустить ограничения ассортимента и объема востребованных товаров, а также необоснованного завышения их стоимости», — рассказал генпрокурор.

Кроме того, он отметил, что прокуратура совместно с Ассоциацией компаний интернет-торговли выработала механизм блокировки спекулятивных объявлений на крупнейших электронных площадках. Это позволило предотвратить дальнейшее распространение таких объявлений в Сети.

При этом Игорь Краснов подчеркнул, что прокуратура выступает за открытый и честный диалог с предпринимательским сообществом. Социально-экономическая поддержка стала одной из главных задач для государства на фоне бесконечных санкций со стороны западных стран и массового ухода зарубежных компаний.

«Я ориентирую прокуроров реагировать принципиально и, что называется, по всем направлениям, среди них: неправомерное использование бюджетных средств, выделенных на поддержку предпринимателей, незаконные отказы в оказании им финансовой помощи, в том числе в льготном кредитовании бизнеса», — пояснил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Игоря Краснова «Известиям»:

«Прокуратура всё больше делает акцент на своей правозащитной функции»

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