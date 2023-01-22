Жительницу Орловской области задержали по подозрению в убийстве
В Орловской области местную жительницу задержали по подозрению в убийстве. Об этом пишет InfoOrel.ru со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.
Как сообщается в материале, инцидент произошел 18 января. Подозреваемая вместе с потерпевшим распивала алкоголь в его квартире. В ходе конфликта женщина ударила мужчину ножом, он скончался на месте.
Подозреваемая созналась в преступлении. СК направил в суд ходатайство о заключении подозреваемой под стражу. Ведется расследование, назначены необходимые экспертизы.
Ранее, 12 декабря, суд Лимасола приговорил к 25 годам заключения 33-летнего уроженца Сирии за убийство двух россиянок из охотничьего ружья. По его словам, мужчина якобы слышал, что женщины насмехались над ним.