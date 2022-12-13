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На Кипре подозреваемый в убийстве двух россиянок получил 25 лет тюрьмы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Суд Лимасола приговорил 33-летнего мужчину к 25 годам тюрьмы за убийство двух россиянок. Об этом сообщила газета Cyprus Mail в понедельник, 12 декабря.

Как сообщается, мужчина родом из Сирии. Он признался, что стрелял в потерпевших из охотничьего ружья.

По информации in-cyprus, сириец получил 25 лет лишения свободы за каждое убийство, однако оба срока он будет отбывать одновременно. Его 44-летний брат получил приговор в девять месяцев тюремного заключения за вмешательство в расследование.

Тела двух гражданок России, 43-летней Хаят Аль-Раиси и 33-летней Марии Газибагандовой, нашли в двухметровой яме в саду дома отдыха недалеко от Като Амиантос. Во время допроса подозреваемый признал свою вину. Мужчина сказал, что закопал тела девушек в саду дома отдыха, в котором он работал строителем, и показал это место.

Мотивом двойного убийства, как сказал 33-летний мужчина в своем признании, было то, что он слышал, как женщины насмехались над ним.

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