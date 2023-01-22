В Астраханской области на реке спасли кудрявого пеликана
Рыбаки нашли редкую птицу — кудрявого пеликана — на реке Кизань в Астраханской области. Об этом в воскресенье, 22 января, пишет «Астрахань 24» со ссылкой на Росприроднадзор.
В течение двух дней пеликан-краснокнижник не мог взлететь, так как застрял во льду. Рыбаки вызвали инспекторов ведомства. Им удалось спасти птицу.
Пеликана передали на передержку в центр «Баба Фрося». Сейчас он находится под наблюдением. После восстановления птицу выпустят в естественную среду обитания.
Ранее, 10 января, сообщалось, что в Приморье спасли двух котят леопардов. По оценкам специалистов, животным всего около полутора месяцев. Хищников нашли на дороге рядом с национальным парком «Земля леопарда».