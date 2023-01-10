Полуторамесячных котят леопарда спасли в Приморском крае

В Приморье спасли двух котят леопардов. По оценкам специалистов, животным всего около полутора месяцев. Хищников нашли на дороге рядом с национальным парком «Земля леопарда», сообщает телеканал «Известия». Отмечается, что матери краснокнижных котят рядом не обнаружили. По словам экспертов, таких маленьких леопардов пришлось забрать из дикой природы впервые. Из-за резкого похолодания животные могли погибнуть. Леопардов поместили на карантин, они находятся под наблюдением.

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