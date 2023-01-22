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В Санкт-Петербурге затопило проспект из-за ошибки рабочих

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Фото: соцсети
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Дунайский проспект в Санкт-Петербурге 22 января оказался затоплен водой. Очевидцы сообщают, что возле перекрестка с Московским шоссе уровень воды доходит почти до колен.

«Я слышу, как у меня в машине булькает», — рассказывает на видео водитель автомобиля, проезжающего по проспекту.

При этом на записи слышен шум воды, которая попала в салон автомобиля.

Предположительной причиной случившегося называют ошибку городских рабочих. По мнению местных, вода течет из установок для вбивания свай.

В «Водоканале Санкт-Петербурга», в свою очередь, подтвердили факт аварии и добавили, что к 17:10 на место уже прибыла первая аварийная бригада. Кроме того, через 30 минут к ней присоединились рабочие, которые занимаются откачкой воды с проезжей части.

Ранее, 7 января, в португальском городе Порту произошло наводнение, в результате которого оказался затоплен метрополитен. Из-за сильных дождей под водой оказались улицы города, повреждены дороги.

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