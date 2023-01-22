В Санкт-Петербурге затопило проспект из-за ошибки рабочих
Дунайский проспект в Санкт-Петербурге 22 января оказался затоплен водой. Очевидцы сообщают, что возле перекрестка с Московским шоссе уровень воды доходит почти до колен.
«Я слышу, как у меня в машине булькает», — рассказывает на видео водитель автомобиля, проезжающего по проспекту.
При этом на записи слышен шум воды, которая попала в салон автомобиля.
Предположительной причиной случившегося называют ошибку городских рабочих. По мнению местных, вода течет из установок для вбивания свай.
В «Водоканале Санкт-Петербурга», в свою очередь, подтвердили факт аварии и добавили, что к 17:10 на место уже прибыла первая аварийная бригада. Кроме того, через 30 минут к ней присоединились рабочие, которые занимаются откачкой воды с проезжей части.
Ранее, 7 января, в португальском городе Порту произошло наводнение, в результате которого оказался затоплен метрополитен. Из-за сильных дождей под водой оказались улицы города, повреждены дороги.