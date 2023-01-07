В португальском городе Порту произошло наводнение

В португальском городе Порту в субботу, 7 января, произошло наводнение. Затоплен метрополитен. В распоряжении «Известий» есть видео с места событий.

Из-за сильных дождей под водой оказались улицы города, повреждены дороги.

Стихия прервала движение поездов на станции Сан-Бенту. На кадрах видно, как вода продолжает интенсивно поступать в метрополитен.

В Португалии введен «оранжевый» уровень погодной опасности, сообщает Португальский институт моря и атмосферы (IPMA).

Ранее, в декабре, сразу несколько населенных пунктов на юге Португалии ушло под воду из-за проливных дождей. В частности, 6 декабря обильные осадки выпали на регион Алгарви (провинция Фару). Улицы городов стали похожи на реки, вода затопила учреждения и дома жителей, учебные заведения прекратили работу.