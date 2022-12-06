Ливни затопили несколько населенных пунктов в Португалии

Сразу несколько населенных пунктов на юге Португалии ушли под воду из-за проливных дождей. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщил портал Tempo.

Стихия обрушилась на регион Алгарви (провинция Фару) в полночь понедельника. За короткий промежуток времени выпали обильные осадки.

По словам источника из Окружного центра операций по оказанию помощи округа Фару, раннее утро 5 декабря было относительно спокойным, но позже ливни усилились.

Очевидцы происшествия стали размещать видео наводнения в соцсетях. Улицы городов южной Португалии стали похожи на реки, вода затопила учреждения и дома жителей, учебные заведения прекратили работу.

Как рассказал оперативный офицер Национального управления по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне, до утра вторника в провинции Фару произошло 49 инцидентов из-за ливней.

В конце ноября в результате оползня на итальянском острове Искья скончались восемь человек. К наводнениям и оползням на острове привели ливни, обрушившиеся на него в субботу, 26 ноября. По последним данным, повреждения получили 30 строений.

Министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози назвал ситуацию «очень серьезной», поскольку погодные условия затрудняют поисково-спасательные работы.