Собянин назвал электробусный парк в Москве одним из крупнейших в мире
Москва за четыре года создала один из крупнейших в мире электробусных парков. Об этом 22 января заявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
«В конце прошлого года количество электробусов на улицах Москвы достигло 1050 единиц. Московские электробусы обслуживают 79 маршрутов. В 2022 году они перевезли больше 117 млн пассажиров, а всего с начала работы — больше 276 млн человек», — заявил он.
Собянин рассказал, что благодаря Москве в России была создана новая отрасль машиностроения — производство электробусов. Так, в 2021 году КамАЗ открыл сборочное производство в столице на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе.
«Сегодня в производстве электробусов занято около 8,5 тыс. человек. А благодаря тому, что мы закупаем машины по контрактам жизненного цикла, когда в течение 15 лет производитель полностью берет на себя техобслуживание, эти рабочие места хорошо защищены от возможных колебаний деловой конъюнктуры», — рассказал мэр.
В 2023–2024 годах Москва планирует приобрести около 1 тыс. электробусов, увеличив их парк почти вдвое.
Ранее, 30 ноября, глава «Мосгортранса» Николай Асаул на выставке автобусов BW Expo-2022 рассказал, что в 2023 году для Москвы начнут закупать электробусы особо большой вместимости. Они будут работать на компенсационных городских маршрутах.