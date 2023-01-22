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Рейтинги французских политиков падают из-за пенсионной реформы

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Планируемая во Франции пенсионная реформа ощутимо понизила рейтинги первых лиц государства. Президент Эммануэль Макрон только в январе лишился поддержки 2% избирателей, свидетельствует опрос института общественного мнения IFOP. Рейтинг премьер-министра Элизабет Борн в этом месяце упал сразу на 4 процентных пункта. Показатели одобрения деятельности ведущих французских политиков опустились до минимума. Рейтинг Макрона с момента переизбрания в апреле прошлого года упал на 7 пунктов, до 34% — это самый низкий уровень с февраля 2020 года, передает телеканал «Известия». Работой Борн удовлетворены 32% опрошенных — это минимум со дня ее назначения главой правительства.

Французский кабинет министров представил проект пенсионной реформы 10 января. Он предусматривает повышение возраста выхода на заслуженный отдых с 62 до 64 лет. Намерения властей вызвали во Франции массовые протесты. Правительство должно направить проект пенсионной реформы в парламент до конца января.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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