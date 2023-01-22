Бейонсе получила $35 млн за выступление на открытии отеля в Дубае

Певица Бейонсе получила $35 млн за часовое выступление в Дубае. Артистка выступила на открытии люксового отеля Atlantis The Royal, передает телеканал «Известия». Звезда поп-сцены успела сменить за концерт несколько образов. Всеобщий восторг вызвало золотое платье со шлейфом, в котором она пришла на вечеринку. Среди гостей были знаменитости со всего мира. Снимать шоу запретили, но приглашенные не смогли устоять и выложили яркие кадры в соцсетях. До этого Бейонсе не давала концерты более четырех лет, но это не повлияло: она блистала на сцене, как в прежние времена. Atlantis The Royal расположен в фешенебельном районе на искусственном острове Пальма-Джумейра. Отель считается одним из самых дорогих в мире. В номерах есть даже позолоченные зубные щетки и расчески.

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