Пассажиры поврежденного лайнера Astoria Grande вернулись в Сочи

Пассажиров круизного лайнера Astoria Grande доставили на самолетах в Россию после того, как выход судна сильно задержался в Турции из-за шторма. Об этом в субботу, 21 января, сообщили агентству ТАСС представители компании Miray Cruises, владеющей кораблем.

Отмечается, что туристы прилетели в Сочи на специально организованных рейсах из Стамбула.

«Решение отправить туристов авиасообщением было принято в связи с существенной задержкой выхода лайнера из порта Амасра после небольшого инцидента в рамках швартовочных операций в условиях шторма», ― пояснили в компании.

Ранее, 18 января, судно Astoria Grande во время швартовки столкнулось с пристанью в турецком порту Амасра. Причиной инцидента стал шторм.

При столкновении никто из 688 пассажиров лайнера не пострадал.