Прибывший из России круизный лайнер врезался в пристань в Турции

Круизный лайнер, который несколько дней назад прибыл из России, врезался в пристань в ходе подхода к турецкому порту Амасра. Об этом 18 января сообщает телеканал Habertürk.

«Круизное судно Astoria Grande, пришвартовавшееся в России два дня назад и прибывшее в Амасру утром после первой остановки в Стамбуле, врезалось в пристань при заходе в порт Амасры из-за сильного шторма», — сообщает телеканал.

По предварительной информации, в ходе происшествия не пострадал ни один из 668 человек, находившихся на борту в тот момент. Отмечается, что в данный момент ремонтные команды занимаются оценкой ущерба, полученного в ходе столкновения.

Весной 2019 года круизный лайнер Viking Indun столкнулся с танкером у южных берегов Нидерландов. На борту корабля находился 171 пассажир. В результате столкновения и лайнер, и танкер Chemical Marketer получили повреждения, но угрозы затопления не возникло.