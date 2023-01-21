Рыбак провалился под лед в Петербурге

Рыбак провалился под лед у дамбы в Санкт-Петербурге. Об этом в субботу, 21 января, пишет 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как уточняется в материале, двое мужчин пытались отплыть от берега на лодке, но в ней оказалась пробоина. В результате один рыбак смог выбраться, а другой ушел под воду. При этом мужчины не надели спасательные жилеты.

На место происшествия прибыли спасатели. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее, 4 января, сообщалось, что на Ангаре спасли двух подростков, провалившихся под лед. Один из школьников смог выбраться из полыньи самостоятельно и позвать на помощь. Однако лед был слишком тонким, чтобы выдержать вес взрослого. Поэтому подростку передали ветку, с помощью которой он вытянул из проруби своего друга.