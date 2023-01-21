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Телеканал RT France объявил о закрытии из-за блокировки счетов

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Фото: ТАСС/Виталий Белоусов
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Телеканал RT France объявил о своем закрытии. Об этом 21 января сообщается в пресс-релизе на сайте телеканала.

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«После пяти лет безжалостности власти добились своей цели: закрытие RT France. Под прикрытием 9-го пакета санкций против России, который направлен не против нашего канала, а против нашего акционера и материнской компании, главное управление казначейства приняло решение заморозить банковские счета RT France, сделав невозможным продолжение нашей деятельности», — уточнили в релизе.

Телеканал считает, что конфликт на Украине стал удобным поводом для властей закрыть канал. Кроме того, правительство Франции стремилось сделать это изначально, так как в стране нужно было сформировать «правильное» мнение о ситуации на Украине.

RT France отмечает, что 123 французских сотрудника, в том числе 77 журналистов, теперь рискуют не получить зарплату за январь и потерять работу из-за действий властей.

19 января банковский счет RT France был заблокирован во Франции по требованию главного управления казначейства при министерстве экономики и финансов Франции.

Еще в марте 2022 года официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Запад объявил поход на российские СМИ.

Давление на российские СМИ усилилось на фоне российской спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

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