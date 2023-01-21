Туристическое судно налетело на мель в Японии

Туристическое судно с девятью пассажирами налетело на мель в районе островов Оки японской префектуры Симанэ, одна женщина пострадала. Об этом сообщает телеканал NHK.

Инцидент произошел 21 января в районе 18:00 (12:00 мск). Судно «Исокадзе» налетело на мель в 1,2 км к северо-востоку от острова Наканосима. В результате в корпусе корабля образовалась пробоина.

Пострадавшая женщина получила порез в районе губы. На место выехали несколько судов, которые эвакуировали пассажиров и экипаж, а «Исокадзе» отбуксировали в порт. Теперь береговая охрана Японии ведет расследование причин инцидента.

10 января японский корабль «Инадзума» во время учебного похода потерял ход из-за неисправности винта. Сообщалось, что судно получило трещину в корпусе, когда село на мель. Минобороны Японии создало комиссию для расследования причин поломки эсминца.