Японский эсминец сел на рифы у острова Хонсю

Японский корабль «Инадзума» получил трещину в корпусе, когда сел на мель. Об этом заявили журналисты. Судно еще остается в море в районе префектуры Ямагути, передает телеканал «Известия». Продолжаются попытки снять его с рифов, но пока неизвестно, когда это случится. 10 января «Инадзума» во время учебного похода потерял ход из-за неисправности винта. Минобороны Японии создало комиссию для расследования причин поломки эсминца.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.