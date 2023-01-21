Более 20 тыс. жителей Воронежа остались без воды

В результате аварии на трубе более 20 тыс. жителей Воронежа остаются без воды. Об этом 21 января сообщила администрация города.

«В районе дома 17 по ул. 232 Стрелковой дивизии поврежден водовод предположительно диаметром 300 мм. В настоящее время идет переключение потребителей на резервные линии, чтобы уменьшить количество домов, в которых потребуется приостановка водоснабжения на время восстановительных работ», — сказано в сообщении.

Для проведения работ было приостановлено водоснабжение в микрорайонах Придонской и Подклетное. На месте аварии организован подвоз воды.

В связи с аварией были изменены маршруты автобусов № 8, 17 и 60. До устранения неполадок они будут следовать до остановки «Школа», после чего выполнять разворот и идти далее по маршруту.

Ранее, 15 января, подъезд жилого дома в городе Печоре покрылся льдом и инеем в результате лопнувшей трубы. Жители вынуждены ежедневно отбивать молотком ледяную стену, так как за ночь вода замерзает и покрывается снегом.