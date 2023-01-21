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Более 20 тыс. жителей Воронежа остались без воды

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В результате аварии на трубе более 20 тыс. жителей Воронежа остаются без воды. Об этом 21 января сообщила администрация города.

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«В районе дома 17 по ул. 232 Стрелковой дивизии поврежден водовод предположительно диаметром 300 мм. В настоящее время идет переключение потребителей на резервные линии, чтобы уменьшить количество домов, в которых потребуется приостановка водоснабжения на время восстановительных работ», — сказано в сообщении.

Для проведения работ было приостановлено водоснабжение в микрорайонах Придонской и Подклетное. На месте аварии организован подвоз воды.

В связи с аварией были изменены маршруты автобусов № 8, 17 и 60. До устранения неполадок они будут следовать до остановки «Школа», после чего выполнять разворот и идти далее по маршруту.

Ранее, 15 января, подъезд жилого дома в городе Печоре покрылся льдом и инеем в результате лопнувшей трубы. Жители вынуждены ежедневно отбивать молотком ледяную стену, так как за ночь вода замерзает и покрывается снегом.

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