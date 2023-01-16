Реклама
Прямой эфир
Общество
Пушков поиронизировал над разговорами о вымышленной изоляции России
Общество
Подъезд жилого дома Печоры покрылся льдом и инеем в результате лопнувшей трубы
Спорт
Болельщик «Тоттенхема» ударил голкипера «Арсенала» после победного для команды матча
Мир
Офицер ЛНР назвал каплей в море поставку британских танков Украине
Общество
Заслуженный артист России Генрих Казарьян скончался на 82-м году жизни
Экономика
Страховщики почти прекратили ремонтировать авто по ОСАГО
Мир
В США назвали Украину лабораторией «во всех смыслах» для испытания оружия
Происшествия
Системы ПВО сбили беспилотник над севастопольской бухтой
Политика
Медведчук назвал Украину добычей Запада после холодной войны
Общество
Житель Опытного заявил о планах ВСУ уничтожить город Артемовск при отступлении
Политика
Захарова прокомментировала антироссийские санкции Киева
Мир
Европарламент ожидает получить проект десятого пакета санкций в феврале

Подъезд жилого дома Печоры покрылся льдом и инеем в результате лопнувшей трубы

Жилой дом в Коми покрылся канализационным льдом из-за коммунальной аварии
0
Фото: РЕН ТВ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Подъезд в жилом доме в Печоре полностью покрылся льдом и инеем из-за лопнувшей от мороза трубы. О подробностях работы коммунальных служб и администрации города в суббот, 15 января, рассказал корреспондент «Известий» Иван Литомин.

Жители города Печора рассказали корреспонденту, что каждую зиму в городе всегда начинают рваться трубы в подвалах и на теплотрассах. В начале этой недели в регионе температура упала до -40, что стало испытанием для коммунальных систем, которое они не выдержали.

То пар, то холод: какими аномалиями войдет в историю эта зима
Климат в России и мире становится всё более резким

После прорыва гнилой канализационной трубы в одном из домов, жители вынуждены ежедневно отбивать молотком ледяную стену, так как за ночь вода замерзает и покрывается снегом.

«Я сегодня чуть-чуть подолбил, кто-то завтра. Она по мелочи отбивается. Мы потом ее собираем, выносим»,— рассказывает один из соседей.

Лестничная площадка покрылась инеем, мусоропровод не открывается. Жильцы каждый день обращаются с жалобами в обслуживающую компанию ООО «Кристалл», которая должна устранять аварии в печорских многоэтажках, однако те не могут решить проблему уже больше недели.

Корреспондент «Известий» пообщался с главой администрации города Валерием Серовым и предложил ему проинспектировать несколько домов, где замерзают люди, однако он отказался отвечать на вопросы журналиста и обвинил самих жителей Печоры в том, что трубы полопались.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023