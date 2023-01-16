Подъезд жилого дома Печоры покрылся льдом и инеем в результате лопнувшей трубы

Подъезд в жилом доме в Печоре полностью покрылся льдом и инеем из-за лопнувшей от мороза трубы. О подробностях работы коммунальных служб и администрации города в суббот, 15 января, рассказал корреспондент «Известий» Иван Литомин.

Жители города Печора рассказали корреспонденту, что каждую зиму в городе всегда начинают рваться трубы в подвалах и на теплотрассах. В начале этой недели в регионе температура упала до -40, что стало испытанием для коммунальных систем, которое они не выдержали.

После прорыва гнилой канализационной трубы в одном из домов, жители вынуждены ежедневно отбивать молотком ледяную стену, так как за ночь вода замерзает и покрывается снегом.

«Я сегодня чуть-чуть подолбил, кто-то завтра. Она по мелочи отбивается. Мы потом ее собираем, выносим»,— рассказывает один из соседей.

Лестничная площадка покрылась инеем, мусоропровод не открывается. Жильцы каждый день обращаются с жалобами в обслуживающую компанию ООО «Кристалл», которая должна устранять аварии в печорских многоэтажках, однако те не могут решить проблему уже больше недели.

Корреспондент «Известий» пообщался с главой администрации города Валерием Серовым и предложил ему проинспектировать несколько домов, где замерзают люди, однако он отказался отвечать на вопросы журналиста и обвинил самих жителей Печоры в том, что трубы полопались.