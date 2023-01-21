«Ювентус» лишили 15 очков в чемпионате Италии из-за финансовых махинаций

С «Ювентуса» сняли 15 очков из-за финансовых махинаций. Клуб упал с третьего на 10-е место в Серии А. При этом прокурор просил снять с команды девять очков. Суд удовлетворил ходатайство о фиктивном приросте капитала, передает телеканал «Известия». «Ювентус» обвиняли в завышении стоимости игроков, занижении данных о расходах и сокрытии зарплат футболистов. Самый титулованный клуб Италии оспорит решение суда. С иском к «Ювентусу» готов обратиться Криштиану Роналду. Экс-игрок туринцев хочет судиться из-за невыплаты ему почти €20 млн. По данным итальянских СМИ, у форварда было тайное соглашение с «бьянконери». Боссы клуба обещали португальцу бонусы и не вносили их в ведомость. «Ювентус» должен был заплатить Роналду до июня 2021 года.

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