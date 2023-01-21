В Буркина-Фасо силовики освободили похищенных женщин и детей

В Буркина-Фасо силовики освободили из плена 66 женщин и детей. Ранее в одной из провинций республики исламские бандформирования похитили десятки людей, передает телеканал «Известия». 27 женщин и 39 детей на автобусах перевезли в безопасное место. Некоторые регионы Буркина-Фасо сильно страдают от нашествий боевиков ИГИЛ* и «Аль-Каиды»*.

* Террористические организации, запрещенные в России.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.