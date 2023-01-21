Два человека пострадали в результате давки на концерте в Москве

Минимум два человека пострадали в результате давки на концерте Heroinwater и UglyStephan в Москве. Об этом источник «Известий» сообщил в пятницу, 20 января.

Выяснилось, что мероприятие проходило в клубе на Новом Арбате. Конфликт вспыхнул из-за того, что охранники пытались оттеснить зрителей, чтобы дать возможность покинуть зал посетителям с VIP-билетами. В результате началась давка.

Отмечается, что две девушки упали и получили травмы.

Всего в зале было более 300 человек.

Ранее, 17 декабря, сообщалось, что женщина погибла в давке на концерте нигерийского певца Asake в Лондоне. Большое количество зрителей попыталось прорваться ближе к сцене, и в какой-то момент людей в толпе оказалось слишком много. 33-летняя Ребекка Икумело во время давки получила тяжелые травмы, позднее пострадавшая скончалась в больнице.