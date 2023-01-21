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В Норвегии оштрафовали моряков из России из-за формы с триколором

Dagbladet: в Норвегии оштрафовали моряков из России из-за рабочей формы с триколором
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Фото: Finnmark politidistrikt
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В норвежском Киркенесе двух моряков из России оштрафовали за рабочую форму с российским триколором. Об этом сообщает 20 января газета Dagbladet.

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Отмечается, что моряки, одетые в зимнюю форму одежды, сошли на берег 12 января. Полиция начала иммиграционную проверку мужчин в связи с тем, что их одежда была похожа на военную форму.

«Тот факт, что экипажи предпочитают ходить по городу в камуфляжной одежде, которую можно принять за российскую военную форму, как мы видим, может создать страх и дискомфорт — учитывая проводимую Россией спецоперацию по защите населения Донбасса и политическую ситуацию с безопасностью, как для местного населения, так и для украинских беженцев, которые здесь живут», — приводится в материале комментарий прокурора.

Уточняется, что дело было признано наказуемым в соответствии со статьей 165 УК, касающейся неправомерного использования общественной формы. В результате российские моряки были оштрафованы на 5 тыс. норвежских крон (около 35 тыс. рублей).

При этом, по мнению адвоката Бернта Хейберга, который не имеет непосредственного отношения к расследованию, россиян нельзя было штрафовать. Он заявил, что полицейские зашли «слишком далеко, выписав штраф за то, что кажется ненаказуемым».

Ранее, 20 декабря, первый заместитель исполнительного директора Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, Владимир Поздоровкин рассказал, что проживающие за границей россияне направили около 11 тыс. жалоб на притеснения за рубежом в этом году. Он связал это с беспрецедентным уровнем русофобии, проводимой коллективным Западом.

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