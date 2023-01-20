Мужчина погиб в результате ДТП с участием электропоезда на Кубани
Легковой автомобиль столкнулся с грузовым электропоездом в Кореновском районе Краснодарского края, водитель машины погиб. Об этом сообщили журналистам в пятницу, 20 января, в пресс-службе краевого ГУ МВД России.
«<…> около 16:30 в дежурную часть ОМВД России по Кореновскому району поступило сообщение от очевидца, что в хуторе Казачьем произошло ДТП с участием автомобиля Lada Granta и грузового электропоезда», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что, по предварительной информации, водитель Lada Granta выехал на запрещающий сигнал светофора на железнодорожный переезд, по которому ехал электропоезд. В результате ДТП 69-летний мужчина скончался.
В настоящее время проводится проверка по факту произошедшей аварии.
Ранее, 29 ноября, сообщалось, что на ответвлении Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) в сторону Дубны произошло ДТП с участием электропоезда и грузовика. Уточнялось, что водитель выехал на пути, не убедившись в безопасности маневра. В результате столкновения произошел сход двух вагонов электропоезда.