Порядка 40% россиян предпочитают каменные дома

Порядка 40% покупателей загородного жилья интересуются каменными домами. Об этом «Известиям» сообщил руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков.

«В представлении потенциальных покупателей каменные дома являются более надежными, в том числе не подвержены горению и способны прослужить более длительный период времени. Играет роль и русский менталитет, для которого мой дом — моя крепость», — пояснил он.



По словам эксперта, доля интереса россиян к каменным домам стабильно растет последние несколько лет. Основная причина — удешевление технологий каменного строительства и активное использование керамзитоблоков, пеноблоков, полистиролбетона и прочих вариантов различного рода блоков, позволяющих создавать энергоэффективные каменные дома, но по более доступным ценам, нежели кирпичные аналоги, рассказал он.



На втором месте по популярности каркасные технологии строительства, их выбирают 29% покупателей загородных домов, сказал Сауков.



«Каркасные дома — одни из самых доступных по стоимости и быстрых для строительства. При этом технология активно развивается как в части повышения энергосбережения таких домов, так и в части совершенствования их дизайна. Самый большой спрос на каркасные дома для сезонного проживания», — отметил эксперт.



На третьем месте по популярности среди россиян — деревянные дома из бруса и бревна, которые предпочитали 23% потенциальных покупателей, сказал специалист.

«В этом сегменте большую роль играет экологичность домов. Нередко себестоимость их строительства находится на уровне с бюджетными вариантами каменных домов», — рассказал Сауков.



Также он отметил, что для 8% потенциальных покупателей технология строительства дома не имеет значения и покупка носит скорее эмоциональный характер.



«Рост популярности каменных домов в России обоснован еще и тем, что на такие дома банки значительно проще выдают ипотечные кредиты», — подытожил эксперт.

Ранее, 14 января, аналитики федеральной компании «Этажи» в беседе с «Известиями» сообщили, что средние ставки по ипотеке на загородную недвижимость стали значительно доступнее, чем на вторичные квартиры. По итогам прошлого месяца разница между средними одобренными ставками в этих сегментах выросла до рекордных 2,3%.