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В Москве в начале следующей недели ожидается высокое атмосферное давление

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Синоптики предупреждают москвичей о высоком атмосферном давлении. Повышение на 19 мм рт. ст. ожидается в столице в выходные и в начале следующей рабочей недели, сообщили в центре погоды «Фобос». Максимальное значение — 767 мм рт. ст. ждут в понедельник, передает телеканал «Известия». Со вторника и до конца недели атмосферное давление начнет постепенно понижаться, а в среду и четверг опустится уже до значений климатической нормы.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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