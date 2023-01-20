Сооснователь Netflix Рид Хастингс покинул пост гендиректора компании после 25 лет работы. Стриминговую компанию возглавят согендиректор Тед Сарандос и главный операционный директор Грег Питерс. Хастингс останется в совете директоров и станет исполнительным председателем, передает телеканал «Известия». Выручка Netflix за последний квартал 2022 года составила $31,6 млрд, число подписчиков увеличилось на 7,66 млн.

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