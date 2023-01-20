Водителя грузовика арестовали после ДТП с тремя погибшими в Волгограде

Суд постановил заключить под стражу водителя «КамАЗа», который допустил столкновение с маршруткой 18 января в Волгограде В результате аварии погибли три человека.

ДТП произошло днем 18 января в Кировском районе. Грузовик столкнулся с микроавтобусом, следовавшим по маршруту № 8с. Две женщины и 12-летний ребенок погибли, еще восемь человек были госпитализированы с различными травмами.

По версии правоохранительных органов, 19-летний водитель грузовика не предоставил преимущество в движении маршрутке. Центральный районный суд избрал меру пресечения в виде ареста. Водитель будет находиться в СИЗО до 18 марта 2023 года, пишет сайт «НовостиВолгограда.ру».

Ранее в этот день арестовали водителя автомобиля такси, который спровоцировал ДТП с грузовиком на МКАД в Москве. Водитель грузового автомобиля погиб.