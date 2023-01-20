В Москве суд арестовал таксиста после смертельной аварии с грузовиком на МКАД

Водителя автомобиля такси, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения (ПДД), повлекшем смерть человека, арестовали в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры в пятницу, 20 января.

«С учетом позиции прокуратуры Восточного административного округа суд избрал в отношении 23-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 19 марта 2023 года», — заявили в надзорном ведомстве агентству городских новостей «Москва».

Таксисту предъявлено обвинение в по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В ведомстве добавили, что мужчина высказался против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее, 18 января, 33-летний водитель грузового автомобиля погиб при столкновении с автомобилем такси на МКАД в Москве. По предварительным данным прокуратуры Восточного административного округа, ДТП произошло по вине 23-летнего водителя такси, сообщает телеканал «360».