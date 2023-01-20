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В Испании раскрыли преступную сеть по торговле людьми

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Фото: commons.wikimedia.org
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В испанской провинции Севилья правоохранительные органы ликвидировали преступную сеть, занимавшуюся торговлей людьми с целью использовании их труда в сельском хозяйстве и проституции. Об этом сообщается на сайте министерства внутренних дел Испании в пятницу, 20 января.

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Отмечается, что во время оперативных действий по ликвидации преступной организации полиция задержала восьмерых подозреваемых и освободила пятерых пострадавших от их действий человек.

«Сотрудники Национальной полиции освободили пятерых жертв торговли людьми и арестовали восемь виновных. Одна из жертв была госпитализирована», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что подозреваемые были арестованы по обвинению в преступлениях, связанных с торговлей людьми, в том числе с целью трудовой и сексуальной эксплуатации, незаконном задержании людей, воспрепятствовании правосудию, а также в преступлениях, связанных с проституцией.

Ранее, в конце декабря 2022 года, в Румынии задержали известного блогера, бывшего кикбоксера Эндрю Тейта и его брата Тристана. Они подозреваются в торговле людьми, изнасиловании, а также создании организованной преступной группы, которая использовала девушек для съемок фильмов для взрослых.

В апреле на их вилле обнаружили двух девушек — американку и румынку, которые утверждали, что братья их удерживали силой. Тейтов задержали, допросили и отпустили, однако расследование продолжалось. По информации Reuters, прокуроры выявили шесть женщин, которые подверглись сексуальной эксплуатации со стороны подозреваемых.

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