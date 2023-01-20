Подготовка к строительству аэровокзала началась в Магадане

В Магадане началась подготовка к строительству нового аэровокзального комплекса аэропорта. Об этом ИА MagadanMedia сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как рассказал руководитель проекта компании-подрядчика ООО «Лимакмаращстрой» Ильхан Муса Озкоч, после получения партии стройматериалов в феврале строители приступят к ограждению территории, возведут КПП и столовые. Параллельно будет вестись демонтаж существующих сооружений.

Уже сейчас на объекте задействованы 35 рабочих и 10 человек инженерно-технического персонала. На площадке находятся кран, погрузчик и манипулятор, еще 15 единиц крупной спецтехники должны прибыть в скором времени.

Гендиректор аэропорта Дмитрий Сиволобов в свою очередь отметил, что также ведется работа с подрядчиком, который займется площадкой под стоянку самолетов около нового аэровокзала.

«Еще мы сейчас проводим некую инвентаризацию всех сооружений, которые находятся между строительной площадкой и ныне действующим зданием аэровокзала», — рассказал Сиволобов. До 24 марта территорию планируют расчистить от мешающих объектов.

13 января сообщалось, что на территории аэропорта Воронежа построят топливозаправочный комплекс. На данный момент уже выполнены проектно-изыскательские работы.