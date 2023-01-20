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Редчайшую птицу заметили в одном из дворов Барнаула

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В Барнауле в одном из дворов заметили птицу, занесенную в Красную книгу Алтайского края. Бородатая неясыть просидела на одном из деревьев в течение нескольких часов.

Как пишет altapress.ru, по мнению специалистов, хищник прилетел в город во время недавнего потепления. Из-за оттепели на снегу образовался наст, мешающий таким птицам охотиться на грызунов.

Чтобы прокормить себя, сова перебралась ближе к людям. На городских свалках она всегда сможет найти крыс и мышей.

Агентство напоминает, что ранее в Чарышском районе Алтайского края заметили новый вид птиц — снежного вьюрка. Он зарегистрирован впервые в регионе.

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