Редчайшую птицу заметили в одном из дворов Барнаула
В Барнауле в одном из дворов заметили птицу, занесенную в Красную книгу Алтайского края. Бородатая неясыть просидела на одном из деревьев в течение нескольких часов.
Как пишет altapress.ru, по мнению специалистов, хищник прилетел в город во время недавнего потепления. Из-за оттепели на снегу образовался наст, мешающий таким птицам охотиться на грызунов.
Чтобы прокормить себя, сова перебралась ближе к людям. На городских свалках она всегда сможет найти крыс и мышей.
Агентство напоминает, что ранее в Чарышском районе Алтайского края заметили новый вид птиц — снежного вьюрка. Он зарегистрирован впервые в регионе.