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Добрая дюжина: как корейцы готовят устриц

Самые популярные блюда в местных ресторанах — устричные оладьи и суп из водорослей
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Устричная ферма в Южной Корее
Фото: TAСС/EPA/Jeon Heon-Kyun
Южная Корея — один из крупнейших производителей устриц в мире. Как выращивают и готовят моллюсков в рыбном хозяйстве Намгён — в фотогалерее «Известий»
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Устричная ферма в Южной Корее
Фото: TASS/EPA/Jeon Heon-Kyun
Рыбное хозяйство Намгён, расположенное в провинции Кёнсан-Намдо, имеет площадь около 30 га
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Устричная ферма в Южной Корее
Фото: TASS/EPA/Jeon Heon-Kyun
В год здесь выращивают до 600 т моллюсков
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Устричная ферма в Южной Корее
Фото: TASS/EPA/Jeon Heon-Kyun
Выращенных устриц собирают в мешки и доставляют на лодке в цех для переработки
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Устричная ферма в Южной Корее
Фото: TAСС/EPA/Jeon Heon-Kyun
В цеху трудится около 60 рабочих, их смена начинается в 2 часа ночи и заканчивается в 2 часа дня. Ежедневно они перерабатывают до 3 т устриц. Один человек может обработать за день до 60 кг моллюсков. За килограмм обработанных устриц рабочий получает 3300 вон (€2,50)
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Устричная ферма в Южной Корее
Фото: TASS/EPA/Jeon Heon-Kyun
Сначала рабочие очищают раковины
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Устричная ферма в Южной Корее
Фото: TASS/EPA/Jeon Heon-Kyun
Затем раковины промывают
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Устричная ферма в Южной Корее
Фото: TASS/EPA/Jeon Heon-Kyun
Ящики с готовой продукцией взвешивают
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Устричная ферма в Южной Корее
Фото: TASS/EPA/Jeon Heon-Kyun
Затем устрицы отправляются на грузовиках для продажи с аукциона рыбным брокерам, после чего попадают на рынки и в рестораны
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Устричная ферма в Южной Корее
Фото: TASS/EPA/Jeon Heon-Kyun
На рыбном рынке в городе Тхонъён 30 устриц продают за 10 тыс. корейских вон (€7,50)
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Устричная ферма в Южной Корее
Фото: TASS/EPA/Jeon Heon-Kyun
Самые популярные блюда в южнокорейских ресторанах — свежие или тушеные устрицы, устричные оладьи и устричный суп из морских водорослей
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Устричная ферма в Южной Корее
Фото: TASS/EPA/Jeon Heon-Kyun
Любое блюдо, при приготовлении которого используют 20–30 устриц, будет стоить около 20 тыс. корейских вон (€15)
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Устричная ферма в Южной Корее
Фото: TASS/EPA/Jeon Heon-Kyun
Комплексный обед из устриц в разных видах на одного человека обойдется всего в €21
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