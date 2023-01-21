Добрая дюжина: как корейцы готовят устриц

В цеху трудится около 60 рабочих, их смена начинается в 2 часа ночи и заканчивается в 2 часа дня. Ежедневно они перерабатывают до 3 т устриц. Один человек может обработать за день до 60 кг моллюсков. За килограмм обработанных устриц рабочий получает 3300 вон (€2,50)