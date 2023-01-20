Автомобиль сбил пешехода в Орле
Автомобиль наехал на пешехода в Орле, в результате чего тот получил травмы. Об этом в пятницу, 20 января, пишет InfoOrel.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
Инцидент произошел накануне, 20 января, в 20:05. Водитель Renault 1974 года рождения ехал по межквартальному проезду со стороны улицы Рощинской в направлении улицы Металлургов. У дома 34 на улице Металлургов он сбил пешехода 1968 года рождения. Мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода в зоне его видимости.
В результате пешеход пострадал. После осмотра медики отпустили его домой.
Вечером 18 января в Нижнем Тагиле при движении по трамвайным путям 26-летний водитель Mitsubishi Lancer не справился с управлением, допустил занос и выехал на встречку, где врезался в Ford Focus. Пострадала женщина.