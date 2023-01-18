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Женщина пострадала в результате столкновения авто в Нижнем Тагиле

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) в результате столкновения автомобилей пострадала женщина. Об этом «ТагилСити.ру» сообщили в городской ГИБДД.

Авария произошла вечером 18 января на улице Индустриальной. При движении по трамвайным путям 26-летний водитель Mitsubishi Lancer не справился с управлением, допустил занос и выехал на встречку, где врезался в Ford Focus под управлением мужчины 1985 года рождения.

В результате столкновения пострадала 36-летняя пассажирка Ford. Ее доставили в больницу с предварительным диагнозом «перелом ребер».

«Водитель Mitsubishi Lancer в течение 2022 года к административной ответственности привлекался 14 раз, в основном за нарушения скоростного режима», — добавили в ГИБДД.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Вечером 17 января два автомобиля столкнулись на перекрестке в Выксе (Нижегородская область). Пострадали четыре человека.

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