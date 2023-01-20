Семь автомобилей сгорели при пожаре в автосервисе в Якутске
В Якутске в результате пожара в автосервисе было уничтожено семь автомобилей. Об этом ИА YakutiaMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Пожар произошел в ночь на пятницу, 20 января, в сервисе на улице Газомагистральная. К моменту прибытия спасателей здание горело открытым огнем.
Площадь возгорания составила 450 кв. м. Огнем уничтожены семь автомобилей, находившихся в автосервисе.
В тушении были задействованы 51 человек личного состава и 10 единиц техники. Уточняется, что сотрудникам МЧС удалось отстоять два соседних частных дома.
Предварительной причиной пожара эксперты называют короткое замыкание электропроводки. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
11 января «Известия» сообщали о пожаре на парковке на улице Бориса Пастернака в Новой Москве. Загорелись цистерна с топливом и шесть машин. Площадь возгорания составила 300 кв. м.