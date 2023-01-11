Пожар на парковке в Новой Москве ликвидирован

Пожар в Новой Москве на улице Бориса Пастернака около дома № 3, где 11 января загорелись цистерна с топливом и шесть машин, потушен. Об этом сообщили «Известиям» в экстренных службах.

Второе возгорание в канализации, начавшееся из-за розлива топлива, также ликвидировано.

Инцидент произошел ранее утром в этот день. Уже в 9:57 мск огонь был потушен. Площадь возгорания составила 300 кв. им.

Источник «Известий» сообщал, что во время пожара произошло два взрыва. По информации МЧС, сведений о пострадавших не поступало.

В декабре прошлого года пожарные ликвидировали возгорание в ангаре с газовыми баллонами на территории Всероссийского института легких сплавов.