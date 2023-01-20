Российский рынок новых мотоциклов в 2022 году сократился на 16%

В минувшем году жители РФ приобрели 15,5 тыс. единиц новой мототехники. Это оказалось на 15,9% меньше, чем в 2021 году, сообщило 20 января агентство «Автостат».

Специалисты отметили, что если первые три месяца 2022 года количество купленных россиянами мотоциклов шло по нарастающей и демонстрировало положительную динамику, то далее рынок стал падать. Самое большое падение пришлось на май 2022 года, когда число приобретенной новой мототехники снизилось примерно на 40%. В летние месяцы (с июня по август 2022 года) ситуация стала меняться к лучшему: поправил положение на рынке сезонный спрос.

Осенью прошлого года на рынке снова образовалось затишье, а в декабре 2022 года рынок новых мотоциклов в России упал на 34%. Также эксперты агентства отметили, что на российском рынке новой мототехники произошли серьезные изменения в разбивке по странам-изготовителям мотоциклов. Если в 2022 году доля производителей из Китая в данном сегменте рынка составляла 31,9%, то в начале 2023 года она выросла до 48,5%. Увеличилась и доля индийских мотоциклов — с 13,3% до 15,1%. А вот доля новой японской и немецкой мототехники в России снизилась более чем в два раза: японской — с 14,3% до 7,1%, а немецкой — с 15,4% до 6,8%.

1 августа стало известно, что компания Ural Motorcycles объявила о запуске производства мотоциклов Ural в Казахстане. Предприятие создано на севере Казахстана в городе Петропавловск. Оттуда технику отправят на экспорт в дальнее зарубежье — в США, Канаду, Евросоюз, Австралию, Японию. Предприятие напомнило, что мотоциклы, произведенные в уральском Ирбите, будут выпускаться только на внутренний рынок и тех стран, которые остались нейтральными или дружественными.