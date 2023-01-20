Новые модульные ФАПы возведут в двух селах Хабаровского края

В селах Пушкино Бикинского района и Марусино района имени Лазо в Хабаровском крае возводят новые фельдшерско-акушерские пункты (ФАП). Об этом сообщает региональное правительство.

«Здания ФАПов модульного типа, которые возводятся в селах Пушкино и Марусино, рассчитаны на 25 посещений в смену. Модульные конструкции позволяют возвести здание быстрее, чем при капстроительстве», — рассказал глава минстроя региона Олег Сутурин.

Как уточняет ИА AmurMedia, в Марусино подрядчик уже обустроил свайное поле под здание ФАПа. Сейчас ведется устройство наружной канализации и монтаж самого здания. В Пушкино тоже идет процесс установки модульного фельдшерского пункта.

Отмечается, что перед началом работ подрядчики получили положительное заключение от Центра гигиены и эпидемиологии региона. Также была подтверждена сметная стоимость строительства.

Ранее в январе сообщалось, что минздрав Хабаровского края подвел итоги реализации в 2022 году региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Из краевого и федерального бюджетов на нее было выделено порядка 1,6 млрд рублей.