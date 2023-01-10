Более 1,5 млрд рублей вложили в медицину Хабаровского края в 2022 году

Минздрав Хабаровского края подвел итоги реализации в 2022 году региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Она проводится в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Из краевого и федерального бюджетов на программу было выделено порядка 1,6 млрд рублей.

Программу выполняли по четырем направлениям: поставка оборудования и автомобильного транспорта, капитальный ремонт, строительство и реконструкция медицинских организаций, уточняет ИА AmurMedia.

Так, по данным ведомства, в прошлом году для региона было приобретено для 34 больниц, поликлиник и ФАПов 257 единиц оборудования. В следующем году планируется сдать сразу 15 объектов здравоохранения.

В 2022 году по программе капитально отремонтировали 22 объекта здравоохранения. В девять районов закупили 26 автомобилей повышенной проходимости. Их используют для доставки врачей на дом, транспортировки биоматериалов и лекарств.

Увеличена целевая подготовка в Дальневосточном государственном медицинском университете и медицинском колледже — с 450 до 700 студентов.

Как пишет Vostokmedia со ссылкой на региональный минздрав, в регионе на 98% удалось выполнить задачу по трудоустройству специалистов по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В краевой клинической больнице № 1 открыли референс-центр лучевой диагностики и учебной комнаты кафедры лучевой и функциональной диагностики. Также в декабре после 14-летнего перерыва проведена успешная операция по трансплантации почки.

В региональном минздраве назвали здравоохранение одной из важнейших отраслей, поэтому краевые власти намерены продолжать работу по повышению доступности медицинского обслуживания.

Ранее, 9 января, сообщалось, что в 2023 году в Хабаровском крае планируют отремонтировать три дома культуры за 23 млн рублей. Речь идет о домах культуры в Бикинском, Ванинском и Охотском районах. Средства выделят в рамках нацпроекта «Культура».