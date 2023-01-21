Кардиолог рассказал об опасных для жизни последствиях повышенного давления

Гипертония, если ее вовремя не обнаружить, может привести к развитию опасных осложнений, наиболее частыми из которых являются инфаркт и инсульт. Об этом предупредил кардиолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Климкин в беседе с «Известиями» в субботу, 21 января.

Он пояснил, что гипертоническая болезнь — достаточно распространенная проблема, в основе которой лежит взаимодействие множества различных механизмов. Они приводят к стойкому повышению артериального давления (до 140/90 мм рт. ст. и выше).

«Как следствие, происходит поражение органов-мишеней: головного мозга, сетчатки глаз, сердца, почек. Более того, артериальное давление выше 180/100 мм считается жизнеугрожающим состоянием и требует неотложной медицинской помощи. Если вовремя не обнаружить проблему, то со временем это может привести к развитию осложнений: инфаркту, инсульту (наиболее частое явление) и другим», — рассказал врач.

При этом многие люди могут даже не ощущать повышение артериального давления, но это не значит, что всё хорошо и можно не думать о высоких значениях. Большинство сосудистых катастроф как раз происходит при бессимптомном течении гипертонической болезни, подчеркнул Климкин.

«Симптомы же, как правило, проявляются в головных болях, головокружении, шуме в ушах, мушках перед глазами, тошноте, прикризовом течении и рвоте, болях в грудной клетке, одышке. Тем не менее симптомы эти неспецифические и не всегда пациент поможет обратить на них внимание», — отметил он.

Кардиолог обратил внимание на важность регулярного самоконтроля артериального давления, особенно если есть предрасположенность к его повышению. Он подчеркнул необходимость следить за своим самочувствием и проходить ежегодный скрининг здоровья в медицинском учреждении.

«Нужно провести диагноз гипертонической болезни на основании факта стойкого повышения артериального давления у пациента. Другие же методы исследования: лабораторные или инструментальные (например ЭКГ, УЗИ сердца, почек и другие) назначаются для исключения вторичных причин повышения артериального давления и оценки состояния органов-мишеней», — добавил Климкин.

17 января врач-невролог Екатерина Демьяновская рассказала «Известиям» о правилах измерения артериального давления. Так, в домашних условиях давление рекомендуется проверять регулярно, дважды в день — утром и вечером. Каждый раз следует проводить два измерения с интервалом между ними в одну-две минуты.