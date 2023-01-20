Подросток из Томска принес гранату в школу на урок ОБЖ
В Томске 14-летний подросток принес гранату в школу на урок ОБЖ. По данным «Известий», инцидент произошел днем 19 января.
Администрация учебного заведения сообщили в полицию и провела эвакуацию 1030 человек — 970 школьников и 60 взрослых. Прибывшие на место правоохранители установили, что граната является учебной.
Как рассказал сам девятиклассник, он купил гранату в интернете в начале года «в качестве сувенира». Он пояснил, граната якобы пришла ему по почте в разобранном виде, и он решил принести ее в класс, чтобы «учитель помог ему ее собрать».
В мае прошлого года во время прогулки по территории детского сада в Воронеже пятилетняя воспитанница нашла похожий на гранату времен ВОВ предмет. После звонка в дежурную часть родители узнали, что их дочь нашла боевую гранату времен Великой Отечественной войны. Позже полицейские сообщили, что граната была невзрывоопасна.