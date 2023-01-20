Сотрудники МЧС спасли застрявших на отколовшейся льдине в Онежском озере рыбаков

Сотрудники МЧС спасли двух рыбаков, которые застряли на отколовшейся льдине в Онежском озере, уведомила 20 января пресс-служба главка МЧС по Ленинградской области. К поискам были привлечены спасатели из Ленинградской, Вологодской областей и Республики Карелия.

Ведомство отметило, что туман, ветер порывами до 14 м/с и волнения на воде не дали судам на воздушной подушке возможности подойти к оторвавшейся льдине.

«Экипаж вертолета Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России с воздуха обнаружил людей и завис над льдиной на расстоянии 30–50 см, чтобы загрузить их вместе с вещами на борт. После чего мужчины были доставлены во ВЦЭРМ МЧС России им. А.М. Никифорова для осмотра», — сказано в сообщении.

17 января стало известно о том, что в Карелии местные жители помогли спастись четырем рыбакам, которых уносило в Онежское озеро на отколовшейся льдине. Она оторвалась из-за шквалистого ветра. Очевидец на своем судне перевез потерпевших на берег. Помощь медиков рыбакам не понадобилась.