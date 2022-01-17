Льдина с рыбаками откололась вблизи Петрозаводска

Жители Карелии оказали помощь рыбакам, которые оказались на отколовшейся льдине. Потерпевших уносило в Онежское озеро.

По данным службы спасения, тревожный сигнал поступил от рыбаков вблизи дачного кооператива «Сосновый бор». Из-за шквалистого ветра оторвалась льдина с четырьмя местными жителями. Об этом сообщает ИА «Карелinform».

До прибытия спасателей рыбакам помог очевидец. Мужчина на личном судне перевез потерпевших на берег. Рыбаки не нуждались в медицинской помощи.

Утром 15 января восемь рыбаков и два автомобиля дрейфовали на льдине, которая откололась в районе села Балаганное в Магаданской области. К спасательной операции привлекли 16 человек и семь единиц техники.