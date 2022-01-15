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Льдина с рыбаками откололась в Магаданской области

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Восемь рыбаков и два автомобиля дрейфуют на льдине, отколовшейся утром 15 января в районе села Балаганное в Магаданской области.

Как рассказали «Известиям» в региональном Главном управлении МЧС России, к месту происшествия незамедлительно выехали спасатели областного пожарно-спасательного центра на КАМАЗе с аэролодкой и сотрудники поисково-спасательного отряда на вертолете Ми-8 Хабаровского Авиационно-спасательного центра МЧС. К спасению людей привлечено 16 человек и семь единиц техники.

Очевидец в соцсети сообщил, что льдина откололась буквально за минуту, не дав людям времени на спасение. Восемь человек с джипами Nissan Safari и Land Cruiser Prado стали на глазах удаляться в сторону открытого моря. Снявший кадры с места происшествия добавил, что ему удалось спастись благодаря снегоходу, который метров семь скользил по воде, но всё же достиг твердого льда.

Позднее в МЧС сообщили, что рыбаков вытащили на берег местные жители и пожарные ПЧ-10 областного ПСЦ на лодках.

В апреле прошлого года на юге Сахалина около 30 рыбаков, оказавшихся на льдинах, попытались самостоятельно добраться до берега. В 16 км от села Охотское в заливе Мордвинова происходило разрушение припая.

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