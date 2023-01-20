Умер американский певец Дэвид Кросби

Американский певец, автор песен и один из основателей рок-групп The Byrds и Crosby, Stills & Nash Дэвид Ван Кортленд Кросби умер в возрасте 81 года. Об этом в четверг, 19 января, сообщило издание The Variety со ссылкой на заявление супруги исполнителя.

«Хотя его больше нет с нами, его человечность и добрая душа будут продолжать направлять и вдохновлять нас. Его наследие будет продолжать жить благодаря его легендарной музыке», — приводит слова супруги певца телеканал «360».

Музыкант скончался после продолжительной болезни.

Дэвид Кросби также был участником группы Byrds с 1964 по 1967 год. В 1991 году его включили в Зал славы рок-н-ролла в составе The Byrds и в 1997 году в составе Crosby, Stills & Nash, отмечает сайт aif.ru.

За свою карьеру Кросби заработал множество золотых и платиновых дисков, пишет сайт kp.ru.

Кросби также пробовал себя в кино. Зрителям он известен по своим ролям в картинах «Громовое сердце» и «Крюк». Помимо этого, его голосом говорят два персонажа в популярном американском мультсериале «Симпсоны».