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Военный эксперт рассказал об уничтожении дальнобойной артиллерии ВФУ

Военный эксперт рассказал об уничтожении дальнобойной артиллерии ВФУ в Донбассе
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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В зоне специальной военной операции (СВО) появились современные контрбатарейные РЛС, которые определяют на больших расстояниях местоположение такой дальнобойной артиллерии, как французские САУ Cаesar, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков. Этим фактором он объяснил последние успехи российских войск в уничтожении дальнобойной артиллерии ВФУ.

САУ не местные: как в Донбассе уничтожают западную артиллерию
За сутки только в окрестностях Донецка ВФУ потеряли семь орудийных систем крупного калибра

«У нас активно работают станции контрбатарейной борьбы. Конечно же, это сказывается на обстрелах. Раньше были массированные обстрела Донецка. Калибр 155-мм был главным орудием террористического воздействия на населения города. Когда же работают контрбатарейщики в связке с коптерами, авиацией, артиллерией, РСЗО, то интенсивность обстрелов снижается. Но пока говорить о том, что она уменьшилась настолько, что можно ее игнорировать, не приходится», — рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

По словам эксперта, артиллерию украинским формированиям поставляют не только Соединенные Штаты, но и страны НАТО, у которых калибр 155-мм является стандартом.

«Эффективность нашей контрбатарейной борьбы растет, но и противник пытается это как-то компенсировать», — отметил он.

19 января на донецком направлении были уничтожены три французские самоходные артиллерийские установки Caesar, артиллерийская система М-777 американского производства, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и две САУ «Акация», сообщили в Минобороны РФ.

На других направлениях в этот день ВФУ потеряли еще две САУ «Акация» и гаубицу Д-20.

Подробности читайте в материале «Известий»:

САУ не месные: как в Донбассе уничтожают западную артиллерию

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